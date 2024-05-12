Беспилотник атаковал волгоградский НПЗ

Беспилотный летательный аппарат Украины ВСУ атаковал волгоградский нефтеперерабатывающий завод в красноармейском районе, сообщил в Telegram губернатор Андрей Бочаров.

Очередной украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

По его словам, после удара на территории НПЗ начался пожар, его быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника в регионе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НПЗВСУБеспилотники

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