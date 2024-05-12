Беспилотник атаковал волгоградский НПЗ
12 мая 202406:21
Беспилотный летательный аппарат Украины ВСУ атаковал волгоградский нефтеперерабатывающий завод в красноармейском районе, сообщил в Telegram губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, после удара на территории НПЗ начался пожар, его быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru