Часть общежития обрушилась в Республике Коми
11 мая 202414:25
В городе Печора в Коми частично обрушился пятиэтажный дом, сообщили в МЧС России.
По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС.
Дом в Печоре, где обрушился подъезд, признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава республики Владимир Уйба.
Ранее в Засвияжском районе Ульяновска потолок среднего общеобразовательного учреждения рухнул из-за сильного ветра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru