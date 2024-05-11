Часть общежития обрушилась в Республике Коми

В городе Печора в Коми частично обрушился пятиэтажный дом, сообщили в МЧС России.

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По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС.

Дом в Печоре, где обрушился подъезд, признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава республики Владимир Уйба.

Ранее в Засвияжском районе Ульяновска потолок среднего общеобразовательного учреждения рухнул из-за сильного ветра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС РФ
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