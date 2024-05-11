Виноват перевозчик?: Очевидцы рассказали о спасении людей в ДТП на Мойке

В результате ДТП с автобусом, упавшим в реку в Санкт-Петербурге, погибло несколько человек. После аварии возбуждены уголовные дела. Однако в случившемся могут быть виноваты не только водитель, но и представители компании-перевозчика.

После происшествия в Санкт-Петербурге заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев сообщил, что ведомство начало комплексную проверку в отношении компании-перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойка 10 мая. Он также добавил, что транспортная организация совместно с комитетом оказывают содействие следствию.

СМИ уже публикуют список погибших. По сообщениям Telegram-канала «112», их число увеличилось до семи.