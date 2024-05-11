Виноват перевозчик?: Очевидцы рассказали о спасении людей в ДТП на Мойке
В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку. Погибло семь человек.
В результате ДТП с автобусом, упавшим в реку в Санкт-Петербурге, погибло несколько человек. После аварии возбуждены уголовные дела. Однако в случившемся могут быть виноваты не только водитель, но и представители компании-перевозчика.
После происшествия в Санкт-Петербурге заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев сообщил, что ведомство начало комплексную проверку в отношении компании-перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойка 10 мая. Он также добавил, что транспортная организация совместно с комитетом оказывают содействие следствию.
СМИ уже публикуют список погибших. По сообщениям Telegram-канала «112», их число увеличилось до семи.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Днем 10 мая, примерно в 13:00 по московскому времени, автобус с 20 пассажирами вылетел на встречную полосу, снес несколько ограждений, врезался в два автомобиля, протаранил ограждение набережной реки и упал в Мойку. Рядом проплывал катер, который автобус чудом не задел. По данным МВД, инцидент произошел на Большой Морской улице недалеко от дома номер 69.
Изначально в МЧС сообщали, что в результате ДТП на месте скончались три человека, четверо находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии.
По факту аварии возбудили уголовное дело в отношении компании-перевозчика об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И в отношении водителя — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей. Полиция уже задержала 44-летнего Рахматшоху Курбонову, однако сначала передала его медикам. Сейчас водитель находится в больнице. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сообщалось, что, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. По информации Telegram-канала Shot, мужчине стало плохо.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял это дело под свой контроль.
КТО ПОМОГАЛ
Почти сразу после случившегося губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале написал, что на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники Комитета по здравоохранению и городская администрация.
«Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», - рассказал он.
По данным МЧС, в спасательных работах были задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава.
По словам очевидицы событий Татьяны, спасатели приехали на место ДТП через семь минут.
«Приехали спасатели и достали шесть-семь человек из автобуса. Всем делали массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас оцепили две улицы и что-то делают с автобусом», - рассказала она «Газете.Ru».
Но спасать утопающих людей помогали и простые прохожие. Так, очевидец событий Султан рассказал этому изданию, что в момент происшествия стоял в пробке вместе со своим другом недалеко от места аварии. По его словам, после случившегося они сразу бросили свой автомобиль на тротуаре и вместе с другими очевидцами побежали к мосту.
Султан объяснил, что несколько мужчин, которые находились рядом, хотели сразу броситься в воду, чтобы начать спасать тонущих людей, но он их остановил. Очевидцы начали искать веревку, а в это время на поверхность всплыл водитель автобуса. Мужчины пытались докричаться, чтобы он оторвал люк на крыше, но водитель был в шоке и не реагировал на них. После того, как веревку принесли, трое мужчин спустились в воду. Через люк им удалось достать человека без сознания, но, они не смогли его реанимировать.
«Второй человек всплыл недалеко от автобуса и был в сознании. Его сразу забрали люди на катере. После уже приехали службы спасения. Водитель автобуса в шоке был, не понимал, что происходит. Остальных не видел, они были в автобусе. Ребят, считаю, надо наградить за то, что они полезли в ледяную воду», - добавил собеседник издания.
СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ
Позже депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в своем Telegram-канале написал, что молодых людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам, зовут Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Все они приехали из Дагестана.
«Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву», - рассказал депутат.
Однако сам герой Идрис Гаджиев не считает свой поступок особенным.
«Мы ехали на пятничную молитву в мечеть и, не доезжая до моста поцелуев, увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали. Тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, что надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли», - рассказал он изданию.
Другой герой — студент из Москвы Гаджи-Мурат Садуллаев, который приехал в Санкт-Петербург на майские праздники, также рассказал «Известиям», как помогал спасать людей из Мойки. По его словам, в момент аварии они с друзьями стояли на светофоре.
«Я смотрю, там один человек стоял на крыше, пытался ее открыть. Я сразу одежду и обувь скинул. Ребята передо мной прыгнули двое, я за ними сразу прыгнул тоже. Кого смогли, мы вытащили», - рассказал он.
Садуллаев подчеркнул, что они с друзьями «оказались там, где должны были быть».
ПЕРЕВОЗЧИК ВИНОВАТ?
Жена задержанного водителя Курбонова рассказала Telegram-каналу «112», что за день до этого ее супруг уже отработал 20-часовую смену, которая началась в 5 часов утра 9 мая. Однако, по ее словам, утром 10 мая в 7:30 часов ему позвонили и заставили снова выйти в рейс, хотя он вернулся домой только около 2 часов ночи. Однако представители перевозчика заявляют, что водитель прошел обследование перед выходом на рейс, а автобус был исправен.
Между тем, по информации Telegram-канала «Осторожно, новости», за последние два года компанию «Такси» оштрафовали 23 раза за грубые нарушения условий лицензии. Общая сумма штрафов составила 3,6 млн рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что жители Петербурга даже ночью приносили цветы и свечи к месту ДТП на Мойке.
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