Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire

В российском оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 19:20 11 мая.

Сегодня в Белгороде и Белгородской области пять раз вводили режим ракетной опасности. По данным «Известий», в результате украинского обстрела пострадало здание спортивного комплекса «Сирень» и находящийся рядом торговый центр.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».

