Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire
Над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 19:20 11 мая.
Сегодня в Белгороде и Белгородской области пять раз вводили режим ракетной опасности. По данным «Известий», в результате украинского обстрела пострадало здание спортивного комплекса «Сирень» и находящийся рядом торговый центр.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает «Радиоточка НСН».
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