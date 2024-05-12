Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА
12 мая 202410:53
Ночью 12 мая дежурные средства ПВО уничтожили над несколькими регионами России две ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ракеты были уничтожены над Белгородской областью. При этом три БПЛА — над Брянской, два — над Липецкой и один — над Волгоградской областями.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что России для взятия Одессы и Харькова потребуется дополнительно 400 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ
- Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА
- Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его заявления о сдерживании РФ
- Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и шабаш
- В Германии предложили уничтожать ракеты России
- Чемезов: Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
- Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом
- Богомаз: Над территорией Брянской области сбили беспилотники
- СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов
- Беспилотник атаковал волгоградский НПЗ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru