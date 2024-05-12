Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА

Ночью 12 мая дежурные средства ПВО уничтожили над несколькими регионами России две ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, ракеты были уничтожены над Белгородской областью. При этом три БПЛА — над Брянской, два — над Липецкой и один — над Волгоградской областями.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что России для взятия Одессы и Харькова потребуется дополнительно 400 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МинобороныПВОРоссия

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