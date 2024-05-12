Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА

По данным ведомства, ракеты были уничтожены над Белгородской областью. При этом три БПЛА — над Брянской, два — над Липецкой и один — над Волгоградской областями.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что России для взятия Одессы и Харькова потребуется дополнительно 400 тысяч человек.

