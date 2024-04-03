При атаке БПЛА на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

Накануне дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, отмечалось, что беспилотники ударили по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга», напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали 14 человек.

Как уточнили власти, среди раненых граждане РФ, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана. Шесть пострадавших остаются в стационаре.

