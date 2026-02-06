Сейчас пострадавший в больнице, а правоохранители ведут поиски стрелка. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.



Сейчас правоохранители проверяют автомобили, припаркованные рядом с местом покушения на генерал-лейтенанта. Подъезд на Волоколамском шоссе оцепили. Сотрудники пускают внутрь только проживающих там людей, а на выходе у всех проверяют сумки и документы.