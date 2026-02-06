В Москве совершили покушение на генерала Минобороны Алексеева
В генерала‑лейтенанта Владимира Алексеева стреляли в Москве. По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии.
Генерал‑лейтенант Минобороны Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения в Москве. По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся.
Сейчас пострадавший в больнице, а правоохранители ведут поиски стрелка. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Сейчас правоохранители проверяют автомобили, припаркованные рядом с местом покушения на генерал-лейтенанта. Подъезд на Волоколамском шоссе оцепили. Сотрудники пускают внутрь только проживающих там людей, а на выходе у всех проверяют сумки и документы.
По данным Telegram-канала Shot, тремя выстрелами Алексееву задело жизненно важные органы. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас Алексеев находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Игоря Костюкова, который сейчас возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной и США. Алексеев — заслуженный военный специалист РФ.
Генерал начал службу в спецназе, возглавлял разведуправления штаба Московского и Дальневосточного военных округов, руководил 14‑м управлением ГРУ. В 2011‑м назначен начальником штаба — первым заместителем начальника Главного управления. В 2017 году Алексеев стал Героем России.
Алексеев удостоен целого ряда высоких наград, в том числе: ордена Святого Георгия IV степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и ордена Суворова. Также он награжден двумя орденами Мужества, медалью Жукова, медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР», ведомственными медалями Министерства обороны и знаком отличия «За службу в военной разведке».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Военачальники и чиновники находятся под угрозой в ходе СВО
- В мечети в Исламабаде прогремел взрыв
- Не только Китай: Доля российских цветов на рынке выросла до 40%
- Диво, так уж диво: Как Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане»
- Россиянам пообещали теплую зиму в следующем сезоне
- Песков: РФ и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ
- Армия России освободила Поповку в Сумской области
- Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель в Москвы начнётся через неделю
- Не добивают до домов: Почему застройщиков просят учитывать установку вышек связи
- В России не планируют изменять программы субсидирования авиарейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru