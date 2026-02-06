В Москве совершили покушение на генерала Минобороны Алексеева

В генерала‑лейтенанта Владимира Алексеева стреляли в Москве. По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии.

Генерал‑лейтенант Минобороны Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения в Москве. По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся.

Обвиняемый в попытке покушения на журналиста Соловьева получил пожизненный срок

Сейчас пострадавший в больнице, а правоохранители ведут поиски стрелка. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

Сейчас правоохранители проверяют автомобили, припаркованные рядом с местом покушения на генерал-лейтенанта. Подъезд на Волоколамском шоссе оцепили. Сотрудники пускают внутрь только проживающих там людей, а на выходе у всех проверяют сумки и документы.

Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение

По данным Telegram-канала Shot, тремя выстрелами Алексееву задело жизненно важные органы. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас Алексеев находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Игоря Костюкова, который сейчас возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной и США. Алексеев — заслуженный военный специалист РФ.

Генерал начал службу в спецназе, возглавлял разведуправления штаба Московского и Дальневосточного военных округов, руководил 14‑м управлением ГРУ. В 2011‑м назначен начальником штаба — первым заместителем начальника Главного управления. В 2017 году Алексеев стал Героем России.

Алексеев удостоен целого ряда высоких наград, в том числе: ордена Святого Георгия IV степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и ордена Суворова. Также он награжден двумя орденами Мужества, медалью Жукова, медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР», ведомственными медалями Министерства обороны и знаком отличия «За службу в военной разведке».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны России
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет РфМоскваПокушениеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры