Трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» арестованы за взятки

Трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» арестованы за взятки, сообщает «Коммерсант».

СМИ: Против бывшего челябинского губернатора Дубровского возбудили дело о взятках

Фигурантами уголовного дела стали руководящие сотрудники ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся крупнейшим в стране владельцем электроэнергетических активов, Игорь Моисеенко, Игорь Мазин и Алексей Чубшев.

Следствие считает, что они требовали от одного из поставщиков многомиллионный откат, а получили бумажные «куклы». Первым был задержан Чубшев, который признал свою вину и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ.

Ранее генерала Дембицкого обвинили в получении взятки от главы ЧВК «Ястреб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ГазпромВзятки

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