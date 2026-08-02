Трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» арестованы за взятки
Трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» арестованы за взятки, сообщает «Коммерсант».
Фигурантами уголовного дела стали руководящие сотрудники ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся крупнейшим в стране владельцем электроэнергетических активов, Игорь Моисеенко, Игорь Мазин и Алексей Чубшев.
Следствие считает, что они требовали от одного из поставщиков многомиллионный откат, а получили бумажные «куклы». Первым был задержан Чубшев, который признал свою вину и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ.
Ранее генерала Дембицкого обвинили в получении взятки от главы ЧВК «Ястреб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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