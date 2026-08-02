Рубио: США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине
Американские власти в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине, заявил Fox News госсекретарь США Марко Рубио.
«В ближайшие несколько недель вы увидите, что будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы прекратить войну»,— указал американский дипломат.
По словам главы Госдепа, у Москвы и Киева есть жесткие красные линии. Отмечается, что пока позиции сторон не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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