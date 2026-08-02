Бут: Американского сенатора Грэма отравили на Украине

Российский бизнесмен Виктор Бут заявил, что ныне покойного сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину, сообщает «Комсомольская правда».

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«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – заявил он. Предприниматель указал, что поводом для приезда президента Украины в Вашингтон стали именно похороны Грэма.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг предположения о причастности России к смерти сенатора Грэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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