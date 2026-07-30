Один из исполнителей теракта в ЖК «Алые паруса» в Москве получил 22 года колонии
Вараж Манукян (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который является одним из исполнителей теракта в ЖК «Алые паруса», отправится в колонию более чем на 20 лет. Об этмо сообщает РЕН ТВ.
Теракт, в результате которого погиб глава батальона «Арбат» Армен Саркисян, был осуществлён 3 февраля 2025 года. По версии следствия, Манукян хранил, а затем передал подельнику самодельное взрывное устройство.
«В ходе осмотра его автомобиля изъяты смывы, на которых, по результатам судебной экспертизы, обнаружены следы взрывных устройств», – указали следователи.
Следствие по делу длилось больше года. Манукян вину не признал и просил судью отпустить его домой. По решению суда, ему назначено наказание в виде 2+2 лет лишения свободы.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращения теракта в отношении сотрудника находящейся в Белгороде военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российскому режиссеру Бортко предъявили обвинения на Украине
- Запретить нельзя оставить: В России поспорили о будущем казино
- Один из исполнителей теракта в ЖК «Алые паруса» в Москве получил 22 года колонии
- «Теряет дружелюбность»: Туроператоры лишаются прибыли из-за отказов в греческих визах
- Кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничных регионов РФ
- Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко «Кому нужна Армения?»
- В Кировской области отменят продажу топлива по номерам машин
- Подозреваемых по делу об исчезновении россиян задержали в Таиланде
- Герман Клименко призвал воздержаться от финансовых операций в Telegram
- Кончились люди? Почему рост выручки стримингов замедлился