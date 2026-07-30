Один из исполнителей теракта в ЖК «Алые паруса» в Москве получил 22 года колонии

Вараж Манукян (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который является одним из исполнителей теракта в ЖК «Алые паруса», отправится в колонию более чем на 20 лет. Об этмо сообщает РЕН ТВ.

Следствие считает Украину организатором теракта в «Алых парусах»

Теракт, в результате которого погиб глава батальона «Арбат» Армен Саркисян, был осуществлён 3 февраля 2025 года. По версии следствия, Манукян хранил, а затем передал подельнику самодельное взрывное устройство.

«В ходе осмотра его автомобиля изъяты смывы, на которых, по результатам судебной экспертизы, обнаружены следы взрывных устройств», – указали следователи.

Следствие по делу длилось больше года. Манукян вину не признал и просил судью отпустить его домой. По решению суда, ему назначено наказание в виде 2+2 лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращения теракта в отношении сотрудника находящейся в Белгороде военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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