СМИ: США удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта
2 августа 202608:01
Денис Постольский
Американские власти удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта, сообщает Axios.
По данным издания, после удара по базе США в Иордании Иран провел дополнительные атаки по американским силам в регионе. По словам американских чиновников, иранцы в последние дни вели себя очень агрессивно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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