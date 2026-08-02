СМИ: США удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта

Американские власти удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта, сообщает Axios.

США ударили по жилому дому в Иране 900-килограммовой бомбой

По данным издания, после удара по базе США в Иордании Иран провел дополнительные атаки по американским силам в регионе. По словам американских чиновников, иранцы в последние дни вели себя очень агрессивно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры