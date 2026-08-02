Трамп согласился отменить атаки на Иран ради заключения сделки

Мишустин анонсировал визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна Россия отказалась платить ежегодный взнос в бюджет ОЭСР в этом году Грузовикам иностранных компаний запретят въезд и выезд из России из-за штрафов Мурашко заявил, что Минздрав готов перейти на электронные рецепты на лекарства Новый минерал дороже золота обнаружили в России Байопик «Майкл» увеличил рост продаж музыки Майкла Джексона