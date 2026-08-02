Трамп согласился отменить атаки на Иран ради заключения сделки

Вашингтон отменил запланированные удары по территории Ирана по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока в связи с намечающимся достижением договоренностей, сообщил в Truth Social президент США Дональд Трамп.

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«Я согласился ради блага всего мира и, соответственно, ради выживания успешного и процветающего Ирана отменить нападение при условии быстрого заключения сделки», — заявил глава государства.

Американский лидер указал, что к этому обязательству присоединяется Израиль. Соглашения включают немедленное и открытие в полной мере Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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