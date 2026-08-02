Армия РФ ударила по объектам маркетплейса Rozetka под Киевом

Войска России нанесли удар по логистическим объектам украинского интернет-магазина Rozetka, сообщает «Газета.ру».

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Это произошло в окрестностях Киева. Цель атаки — склады компании в Броварах. Их поразили «Геранями». Уничтожена часть логистической техники и серьезно повреждены складские помещения.

Rozetka — крупнейший украинский интернет-магазин и маркетплейс электроники.

Ранее ВС РФ впервые поразили завод американской компании в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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