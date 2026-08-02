В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
2 августа 202609:01
Денис Постольский
В результате удара беспилотных летательных аппаратов по Саратовской области погибли два человека, сообщил в «Максе» глава региона Роман Бусаргин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор отметил, что семьям предоставят необходимую помощь.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранены водитель и два пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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