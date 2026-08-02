Пашинян ушел в отставку

В конституции Армении говорится, что президент республики после начала срока полномочий Нацсобрания немедленно должен назначить премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Это значит, что Пашинян вновь возглавит правительство Армении.

По результатам выборов, в новый парламент вошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, а блоки «Сильная Армения» и «Армения» — по 29 и 12 соответственно. При этом партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич в интервью НСН рассказал, что Армения получает чуть ли не больше выгоды от нахождения в ЕАЭС, чем другие страны-члены, а вот если она захочет выйти из объединения, то ее точно ждет «жесточайший кризис».