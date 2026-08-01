Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у кафе в Москве

МВД подтвердило факт взрыва, который прогремел на Кудринской площади в Москве.

В подмосковном Егорьевске три человека пострадали при взрыве газа

Ведомство сообщило, что в результате происшествия погибли три человека, ещё 15 получили ранения.

Взрыв произошёл возле летнего кафе — в районе дома №1.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники следственно‑оперативной группы столичного главка МВД и представители оперативных служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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ФОТО: РИА Новости
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