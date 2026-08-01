Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у кафе в Москве
1 августа 202621:10
Александра Веснина
МВД подтвердило факт взрыва, который прогремел на Кудринской площади в Москве.
Ведомство сообщило, что в результате происшествия погибли три человека, ещё 15 получили ранения.
Взрыв произошёл возле летнего кафе — в районе дома №1.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники следственно‑оперативной группы столичного главка МВД и представители оперативных служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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