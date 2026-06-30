Три человека, включая, предположительно, украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадали в результате взрыва в Монако. По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, жертвы могли быть выбраны злоумышленниками специально. Его слова передает газета Monaco-Matin.

Также Мирман заявил, что взрыв мог стать первым терактом в истории княжества страны, передает Agence France-Presse (AFP).

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Вечером 29 июня около 21:00 по местному времени в Монако в подъезде жилого дома прогремел мощный взрыв. По данным BFMTV, среди пострадавших есть граждане России и Украины. Как отмечает Le Figaro, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницы Ниццы. Предполагаемый преступник скрылся с места происшествия, его объявили в розыск. Однако СМИ уже опубликовали его фотографию – на кадрах мужчина в черном худи, панаме и с рюкзаком убегает с места преступления.

По данным Le Figaro пострадавшим в результате теракта может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его жена и ребенок.

По словам министра Кристофа Мирмана, взрывное устройство содержало дробь и болты.

Инцидент уже осудил князь Монако Альбер II. В официальном заявлении, которое распространил Княжеский дворец Монако, он отметил, что взрыв стал потрясением для всего монегасского общества, а также выразил сочувствие.

«Княгиня Шарлен, моя семья и я сам хотим выразить всем наше глубокое сострадание и неизменную поддержку», — говорится в официальном заявлении.

КТО ТАКОЙ ВАДИМ ЕРМОЛАЕВ

По данным BFMTV, пострадавший при теракте Вадим Ермолаев – выходец из Украины и является одним из самых состоятельных бизнесменов страны. Однако в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. Ермолаев является основателем корпорации «Алеф» и одним из крупнейших застройщиков Днепра (Днепропетровск). По данным Telegram-канала «Mash» и «Украина.ру», Вадим Ермолаев и его сын Артур Ермолаев также одни из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, которые работают по гражданам Евросоюза и других стран. Под их контролем находится около 170 колл-центров с 10–15 тысячами операторов. Помимо прочего, Ермолаев-старший также известен отмыванием денег через ручной банк Эстонии Versobank AS. После закрытия банка он перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.

Из-за ведения бизнеса в Крыму, в том числе после вхождения полуострова в состав России, в 2023 году Вадим Ермолаев попал под санкции главы Украины Владимира Зеленского.

По данным Telegram-канала «Mash», в декабре 2025 года Интерпол задержал на Кипре и экстрадировал в Эстонию Артура Ермолаева, однако в апреле 2026 года он вышел на свободу под залог в размере €8 млн. По данным «Украина.ру», бизнесмен мог суммарно похитить у жителей ЕС не менее €100 млн.

При этом покушение на Ермолаева также прокомментировал украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

«Ермолаев не берет трубку. Вероятно, это он. Теракт, конечно, киевский. У него на Украине отжимали бизнес», — отметил блогер в своих соцсетях.

Также он предположил, что вчерашний взрыв в Монако совершил тот же человек, что покушался на него в Испании несколько лет назад. Для примера он опубликовал свежую фотографию от СМИ с предполагаемым преступником и старое фото того, кто покушался на него. Люди на снимках оказались действительно похожи.

