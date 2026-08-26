Военный эксперт допустил переход Славянска под контроль РФ до конца года
Город Славянск Донецкой Народной Республики перейдет под контроль российских Вооруженных сил до конца года. Об этом заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По мнению собеседника издания, «тут трудно прогнозировать».
«Судя по всему, наши ребята, которые воюют на севере, сейчас в Красном Лимане. Там бои идут. Вроде бы как мы ВСУ там "выкуриваем"», — указал Дандыкин.
Эксперт отметил, что все идет к переходу Славянска под контроль армии России, это должно случиться в текущем году.
Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в беседе с НСН рассказал о «довольно неплохом» продвижении ВС РФ на Славянско-краматорской агломерации.
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