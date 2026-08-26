Военный эксперт допустил переход Славянска под контроль РФ до конца года

По мнению собеседника издания, «тут трудно прогнозировать».

«Судя по всему, наши ребята, которые воюют на севере, сейчас в Красном Лимане. Там бои идут. Вроде бы как мы ВСУ там "выкуриваем"», — указал Дандыкин.

Эксперт отметил, что все идет к переходу Славянска под контроль армии России, это должно случиться в текущем году.

Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в беседе с НСН рассказал о «довольно неплохом» продвижении ВС РФ на Славянско-краматорской агломерации.

