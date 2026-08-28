Российская армия подошла на четыре километра к восточным окраинам Славянска, сообщил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. На отдельных участках подразделения преодолели первый рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ, бои ведутся в районе Николаевки и Никаноровки. Также российские войска ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин Краматорска, на другом участке группы подошли на полтора километра к Дружковке и контролируют около половины Алексеево-Дружковки. Подоляка считает, что акцентировать внимание на скором заходе в Славянск и прогнозировать сроки взятия под контроль Краматорской агломерации крайне нежелательно.

«Заявления, предположения сильно давят на людей на фронте. Завышенные ожидания — это всегда плохо. Я видел эти сообщения, и люди, которые их дают, не правы. То, что мы находимся в нескольких километрах от Славянска, либо от Краматорска, еще не значит, что бои начнутся буквально завтра. Могут начаться, могут не начаться. Это от многих вещей зависит, в том числе, от действий противника. Об этом вообще говорить рано. А если мы начнем внутри нашего общества поднимать ажиотаж, как делают некоторые товарищи, будем давить на парней на фронте, это точно худшим образом отразится на ситуации на фронте. Когда уже объявлена информация и сверху давят, то командиры начинают давить, и дальше это идет по нижестоящим. И, соответственно, дальше все это на горбу солдат, которые в другой ситуации действовали бы иначе. Это нехорошая история. Ничем хорошим она не закончится, если мы будем в этом же ключе пытаться вести свою информационную политику. Поэтому я бы никакие заявления сейчас не делал, хотя, я понимаю, что всем нам хочется, чтобы это было быстрее», — поделился мнением военный блогер.

Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко рассказывал НСН, что после взятия под контроль Константиновки следующей целью ВС РФ стал населенный пункт Дружковка, который открывает путь к Краматорску и Славянску.