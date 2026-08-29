В Госдуме напомнили о дополнительных трудовых гарантиях для женщин с детьми
Дополнительные трудовые гарантии введут для ряда россиян, в том числе женщин с детьми до трех лет, с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин в беседе с РИА Новости.
«С 1 сентября... вступает в силу ряд норм федеральных законов, которые меняют Трудовой кодекс и адресованы тем категориям работников, кто особенно нуждается в дополнительных гарантиях: женщин с детьми до трех лет, участников специальной военной операции, сотрудников вредных производств, граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций», - напомнил парламентарий.
Так, в стране вступит в силу Федеральный закон № 91-ФЗ, вносящий изменения в две статьи Трудового кодекса. Теперь работодатели не смогут устанавливать испытательный срок сотрудницам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, и лицам, которые воспитывают таких детей без матери. Ранее ограничения действовали для россиянок с детьми до 1,5 года.
Новый запрет касается самого условия в трудовом договоре об испытательном сроке. Если работодатель включит его в соглашение или локальный акт, это будет нарушением законодательства и грозит штрафом в размере до 50 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил предоставлять женщинам с детьми до 7 лет два дня удаленки в неделю.
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