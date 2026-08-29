Украинский чиновник признал, что ассортимент в магазинах может сократиться, а новая логистика станет дороже, сложнее и дольше. При этом Высоцкий исключил системный дефицит в торговле, пообещав перестроить поставки и организовать доставку товаров напрямую от производителей.

Регулярные высокоточные удары ВС РФ по объектам инфраструктуры на Украине привели к уничтожению многих складских комплексов, которые часто используются для нужд ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что нанося удары по складам маркетплейсов. Украина открыла ящик Пандоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

