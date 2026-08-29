Украинец отказался пожимать руку россиянину после поражения на турнире по дзюдо

Украинец Вадим Чернов отказался от рукопожатия с российским спортсменом Рамазаном Абдулаевым на турнире Большого шлема по дзюдо.

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Абдулаев одержал победу над Черновым в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. После схватки россиянин подошел к украинцу, но тот отказался пожать руку сопернику.

Турнир Большого шлема проходит в Лозанне и завершится 30 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДзюдо

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