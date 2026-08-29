В Ростовской области логистический объект Ozon попал под атаку БПЛА

Один из логистических объектов Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. Об этом говорится в сообщении компании.

«Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», - заявили в Ozon.

Всех сотрудников заранее эвакуировали, никто не пострадал. Работу объекта приостановили. Комплекс пока не принимает поставки продавцов, уже находящиеся в пути товары перенаправляют на другие объекты.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксайском районе на территории складских помещений обнаружили обломки дронов.

