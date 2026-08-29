В Ростовской области логистический объект Ozon попал под атаку БПЛА
Один из логистических объектов Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. Об этом говорится в сообщении компании.
«Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», - заявили в Ozon.
Всех сотрудников заранее эвакуировали, никто не пострадал. Работу объекта приостановили. Комплекс пока не принимает поставки продавцов, уже находящиеся в пути товары перенаправляют на другие объекты.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксайском районе на территории складских помещений обнаружили обломки дронов.
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