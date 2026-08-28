Ozon превратит пункты выдачи в мини-логистические центры

Маркетплейс Ozon анонсировал использование своих пунктов выдачи заказов в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Нововведения внедрят в два этапа. С 10 сентября в точках начнут продавать продукцию, которую клиенты не забрали в течение двух недель или отменили. Эти позиции останутся на витрине маркетплейса, а при оформлении нового заказа их передадут курьеру для доставки в другой населенный пункт.

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В октябре стартует вторая фаза проекта, позволяющая селлерам самостоятельно привозить товары напрямую в выбранные ПВЗ или отправлять их через ближайшую точку в другие регионы. Владельцы пунктов получат дополнительный заработок за обработку и хранение посылок.

По оценкам компании, при умеренной дополнительной нагрузке каждый пункт выдачи сможет увеличивать свою прибыль примерно на 15 тысяч рублей ежемесячно. Всего в программе задействуют более 80 тысяч точек по всей России.

Ранее экономист Игорь Юргенс в беседе с НСН заявил, что если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере.

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
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