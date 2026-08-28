Ozon превратит пункты выдачи в мини-логистические центры

Маркетплейс Ozon анонсировал использование своих пунктов выдачи заказов в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Нововведения внедрят в два этапа. С 10 сентября в точках начнут продавать продукцию, которую клиенты не забрали в течение двух недель или отменили. Эти позиции останутся на витрине маркетплейса, а при оформлении нового заказа их передадут курьеру для доставки в другой населенный пункт.