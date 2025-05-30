Европа превосходит Россию по экономическому потенциалу, который можно пустить на новую гонку вооружений, но пока не готова к этому, объяснил в интервью НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, которая «съест венгерские деньги». По его мнению, армии европейских стран слабы, при этом ЕС отправляет деньги и оружие Украине. Стефанович подтвердил, что качественное оружие в Европе есть.