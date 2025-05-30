«Грабли холодной войны»: Чем грозит России гонка вооружений с Европой
У европейцев «полно оружия», способного конкурировать с российским, однако его производят в незначительных количествах, сказал в эфире НСН Дмитрий Стефанович.
Европа превосходит Россию по экономическому потенциалу, который можно пустить на новую гонку вооружений, но пока не готова к этому, объяснил в интервью НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией, которая «съест венгерские деньги». По его мнению, армии европейских стран слабы, при этом ЕС отправляет деньги и оружие Украине. Стефанович подтвердил, что качественное оружие в Европе есть.
«В Европе полно оружия, которое вполне конкурентоспособно с российским. Единственное, у них до сих пор не получилось производить его в сколь-нибудь значимых количествах. Заявление Орбана связано с нежеланием Венгрии и других стран бежать по тем же граблям, по которым мы с ними уже побегали в прошлую холодную войну: сначала раскачивать оборонно-промышленный комплекс, затем производить десятки тысяч различных видов оружия, которое в конечном итоге придется утилизировать. Угроза для нас в том, что если Европа реально нарастит свои возможности по производству оружия всех видов, нам придется отвечать, а это игра без возможности победить», - считает Стефанович.
При этом он считает, что вряд ли Европа откажется от социального развития в пользу ВПК.
«Экономический потенциал, естественно, у них гораздо больше, чем у России. Другое дело, что в странах ЕС до сих пор не просматривается готовность переориентировать национальные экономики на военно-промышленный лад, отказавшись от приоритетов социального и технологического развития. Сегодня этой сдерживает Европу и, возможно, будет сдерживать в дальнейшем», - указал эксперт.
Вместе с тем Стефанович усомнился, что европейские военные заводы появятся на территории Украины.
«Это достаточно сомнительная идея, потому что любое масштабное военно-оборонное производство на территории Украины моментально становится целью для российских ударов. Вряд ли эти производства появятся там после завершения СВО, поскольку одна из ключевых российских целей - демилитаризация Украины, недопущение восстановления военно-промышленного комплекса этой страны. Сегодня европейцы сотрудничают с Австралией и Канадой, а также взаимодействуют с Южной Кореей и Израилем, приобретают продукцию ВПК и организуют совместные производства. Это действительно может стать серьезным подспорьем», - заключил собеседник НСН.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. По его словам, если США признает угрозу начала Третьей мировой войны, то европейцы наоборот «снова начали трясти своими скудными стратегическими потенциалами», напоминает «Радиоточка НСН».
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