Клишас: Будет ответ на атаки ВСУ, совершенные 1 июня
2 июня 202500:35
На все атаки Вооружённых сил Украины по российской территории должен быть и будет ответ, сообщил в Telegram глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», — заявил парламентарий.
1 июня Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть причастных к атакам лиц задержана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru