Клишас: Будет ответ на атаки ВСУ, совершенные 1 июня

«Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», — заявил парламентарий.

1 июня Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть причастных к атакам лиц задержана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

