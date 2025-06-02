Клишас: Будет ответ на атаки ВСУ, совершенные 1 июня

На все атаки Вооружённых сил Украины по российской территории должен быть и будет ответ, сообщил в Telegram глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», — заявил парламентарий.

1 июня Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть причастных к атакам лиц задержана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АтакаВСУАндрей Клишас

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