В Госдуме объяснили решение Европы снять ограничения для ВСУ
Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин объяснил НСН, что разрешая удары вглубь РФ, Запад хочет занять позицию силы на переговорах
Заявления о решении западных стран о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия, которое поставляется Украине, это попытка давления на Россию в контексте переговорного процесса по урегулированию. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны-союзники сняли ограничения на дальность вооружения, которое передается Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России. Кроме того, Украина готова в ближайшее время заключить соглашение с ЕС об инвестировании в производство дальнобойного вооружения на своей территории.
«Таким образом Запад пытается вести переговоры с позиции силы, чтобы иметь выигрышные составляющие. Мы не допустим этого, хотя, несмотря на такие заявления, готовы разговаривать, предоставим им меморандум по урегулированию конфликта. Насколько они готовы к диалогу, пока трудно сказать», - отметил собеседник НСН.
По оценке парламентария, делая подобного рода заявления Запад стремится заблокировать проведение переговоров.
«Это всё звенья одной цепи - не только слова, но и действия провокационного характера. Сюда можно отнести атаки ВСУ беспилотниками территории РФ, разговоры о снятии ограничений на применение дальнобойного вооружения. Не исключено, что Украина попытается атаковать им территорию России. Однако нам есть чем ответить, и достаточно серьёзно. Решение примет Генеральный штаб Вооруженных сил России», - подчеркнул Юрий Швыткин.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу также заявил, что у России есть чем ответить на снятие Западом ограничений для ВСУ на применение дальнобойного оружия. «Поверьте, нам есть что снимать», - заверил он.
Ранее немецкий политолог и экономист Айке Хамер заявил НСН, что дополнительные поставки оружия и инвестиции Германии в ВСУ не изменят ситуацию на поле боя, так как НАТО уже проиграла битву за Украину.
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