В Госдуме объяснили решение Европы снять ограничения для ВСУ

Заявления о решении западных стран о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия, которое поставляется Украине, это попытка давления на Россию в контексте переговорного процесса по урегулированию. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны-союзники сняли ограничения на дальность вооружения, которое передается Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России. Кроме того, Украина готова в ближайшее время заключить соглашение с ЕС об инвестировании в производство дальнобойного вооружения на своей территории.