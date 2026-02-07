Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсию с 1 марта

Пенсии россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, и получившим первую группу инвалидности повысят в России с 1 марта. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата... становится вдвое больше», - отметил парламентарий.

Говырин указал, что увеличивается фиксированная выплата, но не пенсия целиком, и повышение положено только получающим страховую пенсию по старости. Пенсия будет увеличена автоматически. Кроме того, депутат обратил внимание, что если гражданин получает повышенную фиксированную выплату как инвалид первой группы, то ему не полагается увеличения выплаты за достижение 80 лет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля.

