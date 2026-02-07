В Египте четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре
7 февраля 202602:41
Четверо детей погибли при обрушении стены на территории монастыря IV века Абу-Фана в Египте. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.
Инцидент произошел в провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Обрушилась внутренняя стена одного из зданий древнего монастыря.
«Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы», - отмечает газета.
По ее данным, на посетителей упали строительные блоки и камни.
Ранее на востоке Демократической Республики Конго более 200 человек погибли в результате обрушения шахты.
