В Египте четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре

Четверо детей погибли при обрушении стены на территории монастыря IV века Абу-Фана в Египте. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

Инцидент произошел в провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Обрушилась внутренняя стена одного из зданий древнего монастыря.

«Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы», - отмечает газета.

По ее данным, на посетителей упали строительные блоки и камни.

