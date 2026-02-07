Сборные Израиля и США освистали на церемонии открытия Олимпиады

Спортсменов из Израиля и США освистали на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Во время парада спортсменов зрители на трибунах встретили свистом израильскую делегацию.

Позднее на стадионе освистали спортсменов из США и вице-президента страны Джей Ди Вэнса, которого показывали на экранах во время прохода делегации.

Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

