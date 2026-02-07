Брат Эпштейна считает, что финансиста убили по приказу Трампа

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн якобы был убит по приказу президента США Дональда Трампа, заявил брат умершего Марк в своем письме ФБР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованные Минюстом США документы.

В свидетельствах Марка Эпштейна указано, что Джеффри Эпштейн был убит в тюрьме.

«У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена (клиентов. - НСН). Я считаю, что президент Трамп отдал приказ на его убийство», – указал брат финансиста.

Ранее стало известно, что ФБР заметило неизвестную оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в ночь его смерти в 2019 году.

ФОТО: AP / ТАСС
