Брат Эпштейна считает, что финансиста убили по приказу Трампа

В свидетельствах Марка Эпштейна указано, что Джеффри Эпштейн был убит в тюрьме.

«У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена (клиентов. - НСН). Я считаю, что президент Трамп отдал приказ на его убийство», – указал брат финансиста.

Ранее стало известно, что ФБР заметило неизвестную оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в ночь его смерти в 2019 году.

