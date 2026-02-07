СМИ: США и Киев обсуждают проведение выборов на Украине в мае

США и Украина обсуждают возможность проведения всеобщих выборов в мае и референдума по потенциальным договоренностям об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, переговорщики Вашингтона и Киева обсуждают план, согласно которому «любая сделка [относительно урегулирования] будет вынесена на референдум».

Одновременно на Украине планируют провести всеобщие выборы. Как отмечает Reuters, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Даби заявили представителям Киева, что «лучше всего», если выборы состоятся в скором времени.

Ранее Уиткофф сообщил, что представители США, Украины и России на трехсторонней встрече в Абу-Даби сосредоточились на практических шагах, которые могли бы приблизить мирное урегулирование на Украине.

