Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35

ОТРАВИВШИЕСЯ И ЖЕРТВЫ

Число пенсионеров, пострадавших в результате массового отравления в подмосковном частном пансионате «Долголетие», увеличилось до 35 человек. По данным «РЕН ТВ», 10 его постояльцев находятся в тяжелом состоянии, 25 — в состоянии средней степени тяжести, еще двое — на амбулаторном лечении.

До этого говорилось о 30 пострадавших. Еще три пенсионера, находившиеся в «Долголетии», погибли от отравления. Точные причины их смерти еще не установлены, пишет RT.

«В период с 18 по 19 декабря выявлены заболевания острой кишечной инфекцией в пансионате "Долголетие" в городе Видное Московской области. Пострадали 36 человек, один из них погиб. 35 человек были госпитализированы в медучреждения Подмосковья», - сообщил источник «РЕН ТВ».