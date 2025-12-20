Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35
Еще три пожилых постояльца «Долголетия» в Видном скончались.
Количество пенсионеров, массово отравившихся в Подмосковье в частном пансионате «Долголетие», расположенном в Видном, увеличилось до 35 человек. Постояльцы начали жаловаться на недомогание с 18 декабря. Еще три человека, также находившиеся в подмосковном пансионате для пожилых людей, скончались. Однако это уже не первый случай в России, когда в частном социальном центре пострадали постояльцы.
ОТРАВИВШИЕСЯ И ЖЕРТВЫ
Число пенсионеров, пострадавших в результате массового отравления в подмосковном частном пансионате «Долголетие», увеличилось до 35 человек. По данным «РЕН ТВ», 10 его постояльцев находятся в тяжелом состоянии, 25 — в состоянии средней степени тяжести, еще двое — на амбулаторном лечении.
До этого говорилось о 30 пострадавших. Еще три пенсионера, находившиеся в «Долголетии», погибли от отравления. Точные причины их смерти еще не установлены, пишет RT.
«В период с 18 по 19 декабря выявлены заболевания острой кишечной инфекцией в пансионате "Долголетие" в городе Видное Московской области. Пострадали 36 человек, один из них погиб. 35 человек были госпитализированы в медучреждения Подмосковья», - сообщил источник «РЕН ТВ».
Отмечается, что в учреждении совместно с Роспотребнадзором уже организовали комплекс противоэпидемических и профилактических мер.
«На данный момент на кухне пансионата изымаются образцы пищи. Их отправят на экспертизу», - сообщили «KP.RU» в правоохранительных органах.
ОТРАВЛЕНИЕ
О массовом отравлении пациентов частного пансионата в Подмосковье стало известно 18 декабря. Сообщалось, что постояльцам пансионата стало плохо после завтрака. Издание «KP.RU» писало, что у части пенсионеров началась рвота. Персонал вызвал скорую помощь, и медики приняли решение госпитализировать мужчин и женщин.
В тот же день скончались двое пострадавших, позже — 93-летняя женщина. По информации «РЕН ТВ», всего в «Долголетии» находилось 72 человека.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
«РЕН ТВ» опубликовал кадры обстановки у «Долголетия» после случившегося. На видео заметно, что в пансионате еще оставались постояльцы. Отмечается, что там долгое время продолжали работать врачи.
На сайте учреждения указано, что одни сутки проживания в пансионате для пожилых людей стоят от 1 тысячи 800 рублей. Отмечается, что в эту сумму входят помощь в бытовых вопросах, регулярные консультации, пятиразовое питание и организация досуга.
«ПЫТОЧНЫЕ» РЕХАБЫ
В последнее время в России активно обсуждают вопрос легальности подобных частных социальных центров. Это произошло после нескольких случаев насилия над постояльцами негосударственных рехабов.
Так, с конца ноября силовики начали проводить рейды по реабилитационным центрам Подмосковья. Известно, что их владельцев и администраторов задерживают по подозрению в незаконном удержании людей, пытках и даже сексуальном насилии.
Первым 25 ноября стал центр для несовершеннолетних Анны Хоботовой, в который силовики нагрянули после появления информации об избиении подростков. Позже был задержан 41-летний блогер и основатель элитного рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов. 4 декабря задержали и владельца рехаба «Неугасимая надежда» в Егорьевске Виталия Сережкина. RT писал, что там с 2022 года незаконно удерживали людей.
В связи с этим в Госдуме призвали Минздрав проверить все рехабы в РФ. В частности депутаты предложили ввести обязательную сертификацию подобных центров. Отмечается, что ее планируется осуществлять специальной экспертной комиссией при Минздраве, в состав которой должны войти наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и соцработники.
Между тем, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с НСН заметил, что сейчас 90% рехабов в стране являются фирмами-однодневками, которые держат больных людей в арендованных коттеджах с врачами без квалификации.
«Никто точно не знает, какое количество рехабов у нас в стране. Нет никакой нормы, которая заставляла бы их отчитываться. Есть, конечно, и с 10-летним, и с 20-летним опытом работы, но их на всю страну 10-15 штук. А вот 90% — это фирмы-однодневки, когда снимается в аренду коттедж и там организовывается что-то наподобие социальной помощи. Дальше начинается маркетинг по привлечению платежеспособных граждан. Средний чек по стране за месяц пребывания в таком центре лечения от алкогольной зависимости — где-то 50 тысяч рублей. Где-то это и 250 тысяч. Там, как правило, всегда предлагают программу "12 шагов", которая не имеет научного подтверждения. Отсутствие стандартов реабилитации — это первая ошибка. Во-вторых, сегодня нет требований, чтобы в реабилитационном центре людей лечили профессионалы. В-третьих, надо определить, какое количество пациентов на квадратный метр там может быть», - сказал он.
Ранее врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал ввести в России единые требования к работе реабилитационных центров для того, чтобы убрать с рынка криминальных игроков.
