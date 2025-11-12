СМИ: Взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске была начинена гвоздями
Бомба, от взрыва которой в подмосковном Красногорске пострадал девятилетний мальчик, была дополнительно начинена поражающими элементами, сообщает Telegram-канал Mash.
Как заявил друг семьи пострадавшего, в самодельном взрывном устройстве находились гвозди. В результате трагедии ребенку оторвало два пальца, сейчас хирурге в Клинике имени Рошаля пытаются их пришить. На месте продолжают работать следователи.
Ранее стало известно, что возвращавшийся с тренировки мальчик увидел лежащие на земле деньги, решил их поднять, и в это время произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
