СМИ: Взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске была начинена гвоздями

Как заявил друг семьи пострадавшего, в самодельном взрывном устройстве находились гвозди. В результате трагедии ребенку оторвало два пальца, сейчас хирурге в Клинике имени Рошаля пытаются их пришить. На месте продолжают работать следователи.

Ранее стало известно, что возвращавшийся с тренировки мальчик увидел лежащие на земле деньги, решил их поднять, и в это время произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

