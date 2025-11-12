Врачи спасли левую кисть пострадавшего в Красногорске мальчика
Врачи смогли полностью сохранить левую кисть мальчика, который поднял с земли замаскированную под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей мину в Красногорске. Как пишет RT, об этом заявила директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По её словам, на кисти будет «много будет рубцов и швов», при этом «все пальцы двигаются, и всё работает». При этом С правой кистью «всё немножко сложнее».
«Травматический разрыв пальцев... удалось сохранить только один палец... предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций», - отметила Шаповаленко.
Она добавила, что хирурги уже думают над способами «максимально сохранить функцию правой кисти».
Ранее президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что необходимо предупреждать граждан не подбирать ничего на дороге, сообщает «Свободная пресса».
