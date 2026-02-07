При падении дрона в селе под Курском погиб человек

Человек погиб при падении беспилотника на территорию частного дома в селе Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля.

«Дрон упал на территорию частного дома... Есть погибший — мужчина, который находился в гараже», — указал Хинштейн.

Кроме того, пострадали три человека: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Они доставлены в больницу.

Из-за падения дрона начался пожар в двух хозпостройках и бане, спасатели тушат возгорание.

Ранее в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области один мирный житель погиб, еще одна женщина была тяжело ранена в результате удара БПЛА.

