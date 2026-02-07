При падении дрона в селе под Курском погиб человек
Человек погиб при падении беспилотника на территорию частного дома в селе Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля.
«Дрон упал на территорию частного дома... Есть погибший — мужчина, который находился в гараже», — указал Хинштейн.
Кроме того, пострадали три человека: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Они доставлены в больницу.
Из-за падения дрона начался пожар в двух хозпостройках и бане, спасатели тушат возгорание.
Ранее в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области один мирный житель погиб, еще одна женщина была тяжело ранена в результате удара БПЛА.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru