Возвращенного из плена жителя Курской области госпитализировали

Хинштейн сообщил, что молодого человека ранее вывезли на территорию Украины под предлогом лечения, однако фактически медицинская помощь ему оказана не была. Прошлой зимой мужчина получил тяжелые ранения от осколков снаряда — была повреждена рука и раздроблены кости.

В результате, как уточнил глава региона, перелом плечевой кости сросся неправильно, а перелом локтевой кости не сросся вовсе. Кроме того, у пострадавшего диагностированы нарушения, связанные с ранее полученной закрытой черепно-мозговой травмой, передает «Радиоточка НСН».

