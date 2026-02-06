Возвращенного из плена жителя Курской области госпитализировали
Возвращенного из украинского плена 26-летнего жителя Курской области госпитализировали из-за выявленных проблем со здоровьем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, врачи настояли на направлении мужчины в Курскую областную клиническую больницу после медицинского осмотра. У пациента выявлен целый ряд нарушений, требующих стационарного лечения, сейчас ему оказывается необходимая помощь.
Хинштейн сообщил, что молодого человека ранее вывезли на территорию Украины под предлогом лечения, однако фактически медицинская помощь ему оказана не была. Прошлой зимой мужчина получил тяжелые ранения от осколков снаряда — была повреждена рука и раздроблены кости.
В результате, как уточнил глава региона, перелом плечевой кости сросся неправильно, а перелом локтевой кости не сросся вовсе. Кроме того, у пострадавшего диагностированы нарушения, связанные с ранее полученной закрытой черепно-мозговой травмой, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru