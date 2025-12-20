В Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток
В Московской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
По её словам, помимо погибшего подростка, пострадали ещё два человека: один несовершеннолетний и женщина, которая в этот момент проходила мимо места происшествия. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте ЧП работают следователи оперативной группы — они выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Подмосковье медики оказали помощь 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
