В Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток

В Московской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По её словам, помимо погибшего подростка, пострадали ещё два человека: один несовершеннолетний и женщина, которая в этот момент проходила мимо места происшествия. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте ЧП работают следователи оперативной группы — они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье медики оказали помощь 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

