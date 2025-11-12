В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами

В подмосковном Красногорске произошел трагический инцидент с 9-летним ребенком, который получил тяжелые травмы рук при взрыве подобранного на улице свертка с деньгами, сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло на Пионерской улице, когда мальчик возвращался со спортивной тренировки. По предварительной информации, ребенок заметил на земле купюры и наклонился, чтобы поднять их — в этот момент произошел взрыв. В результате инцидента ребенку повредило руку, несколько пальцев оказались оторваны.

«Он просто поднял деньги — и хлопок. Потом уже забирали на скорой», — сообщил тренер спортивного клуба Владимир Шарупич, где занимается пострадавший.

Ранее при атаке украинского дрона в Белгородской области был ранен ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

