В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами
В подмосковном Красногорске произошел трагический инцидент с 9-летним ребенком, который получил тяжелые травмы рук при взрыве подобранного на улице свертка с деньгами, сообщает Telegram-канал Mash.
ЧП произошло на Пионерской улице, когда мальчик возвращался со спортивной тренировки. По предварительной информации, ребенок заметил на земле купюры и наклонился, чтобы поднять их — в этот момент произошел взрыв. В результате инцидента ребенку повредило руку, несколько пальцев оказались оторваны.
«Он просто поднял деньги — и хлопок. Потом уже забирали на скорой», — сообщил тренер спортивного клуба Владимир Шарупич, где занимается пострадавший.
Ранее при атаке украинского дрона в Белгородской области был ранен ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
