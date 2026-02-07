США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном
США могут ввести пошлины против стран, которые продолжат приобретать товары или услуги в Иране. Об этом говорится в указе президента страны Дональда Трампа, сообщил Белый дом.
«На товары, импортируемые в Соединенные Штаты и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина», - отмечается в документе.
В Вашингтоне подчеркнули, что могут ввести тариф в размере 25%.
Ранее США отменили 25-процентные пошлины на импорт из Индии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо
- Посольство России следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
- США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном
- СМИ: Россия отказалась от передачи ЗАЭС под полный контроль США
- Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсию с 1 марта
- СМИ: США и Киев обсуждают проведение выборов на Украине в мае
- В Египте четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре
- США отменяют пошлины на импорт из Индии с 7 февраля
- При падении дрона в селе под Курском погиб человек
- Сборные Израиля и США освистали на церемонии открытия Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru