США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном

США могут ввести пошлины против стран, которые продолжат приобретать товары или услуги в Иране. Об этом говорится в указе президента страны Дональда Трампа, сообщил Белый дом.

«На товары, импортируемые в Соединенные Штаты и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина», - отмечается в документе.

В Вашингтоне подчеркнули, что могут ввести тариф в размере 25%.

Ранее США отменили 25-процентные пошлины на импорт из Индии.

