В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства

На месте происшествия в одной из школ Подмосковья обнаружен муляж взрывного устройства, задержанный по подозрению в нападении подросток дал признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК и МВД, инцидент произошел в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток напал с ножом на охранника и ученика. Ребенок скончался, еще несколько человек получили ранения. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что погиб ученик четвертого класса.