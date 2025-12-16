В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства
На месте происшествия в одной из школ Подмосковья обнаружен муляж взрывного устройства, задержанный по подозрению в нападении подросток дал признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным СК и МВД, инцидент произошел в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток напал с ножом на охранника и ученика. Ребенок скончался, еще несколько человек получили ранения. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что погиб ученик четвертого класса.
Следователи продолжают работу на месте происшествия. В частности, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. В СК уточнили, что 15-летний подросток в ходе допроса подробно рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного преступления.
По месту жительства подозреваемого провели обыски, продолжаются допросы свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».,
