В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства

На месте происшествия в одной из школ Подмосковья обнаружен муляж взрывного устройства, задержанный по подозрению в нападении подросток дал признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК и МВД, инцидент произошел в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток напал с ножом на охранника и ученика. Ребенок скончался, еще несколько человек получили ранения. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что погиб ученик четвертого класса.

Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В частности, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. В СК уточнили, что 15-летний подросток в ходе допроса подробно рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного преступления.

По месту жительства подозреваемого провели обыски, продолжаются допросы свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НападениеПодмосковьеСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры