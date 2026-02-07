США отменяют пошлины на импорт из Индии с 7 февраля
США отменили пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии в связи с отказом Нью-Дели от закупок нефти в России. Об этом говорится в опубликованном Белым домом указе американского президента Дональда Трампа.
Решение вступает в силу с 7 февраля.
«Товары из Индии, ввозимые в США… больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%», - отмечается в указе.
При этом США пригрозили вернуть пошлину, если американская сторона выяснит, что Индия возобновила прямые или косвенные закупки российской нефти.
Ранее Дональд Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели согласен прекратить закупки нефти из РФ и расширить торгово-экономическое сотрудничество с США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США отменяют пошлины на импорт из Индии с 7 февраля
- При падении дрона в селе под Курском погиб человек
- Сборные Израиля и США освистали на церемонии открытия Олимпиады
- Брат Эпштейна считает, что финансиста убили по приказу Трампа
- Возвращенного из плена жителя Курской области госпитализировали
- США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
- СМИ: Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества
- Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo
- Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Будет катастрофа? К чему приведет снижение баллов ЕГЭ при поступлении в медвузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru