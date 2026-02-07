США отменяют пошлины на импорт из Индии с 7 февраля

США отменили пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии в связи с отказом Нью-Дели от закупок нефти в России. Об этом говорится в опубликованном Белым домом указе американского президента Дональда Трампа.

Решение вступает в силу с 7 февраля.

«Товары из Индии, ввозимые в США… больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%», - отмечается в указе.

При этом США пригрозили вернуть пошлину, если американская сторона выяснит, что Индия возобновила прямые или косвенные закупки российской нефти.

Ранее Дональд Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели согласен прекратить закупки нефти из РФ и расширить торгово-экономическое сотрудничество с США.

