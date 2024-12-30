«Преступление» или поломка: Эксперты назвали возможные причины крушения Boeing 737 в Южной Корее

Изначально в качестве причины крушения Boeing 737 назвали поломку шасси после попадания в двигатель птиц. Но позже специалисты усомнились в том, что именно это могло стать причиной трагедии.

ПТИЦЫ И СЛОМАННЫЕ ШАССИ

Сразу после крушения власти аэропорта Муан заявили, что самолет авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока, разбился из-за поломки шасси. По предварительной информации, такая внештатная ситуация возникла на борту в результате «столкновения самолета с птицей». В связи с неисправностью лайнер приземлился на фюзеляж, но не смог замедлиться и врезался в ограждение на посадочной полосе.

«Пилот подал сигнал бедствия сразу после предупреждения о столкновении с птицами, а авария произошла через две минуты после этого», - сообщили в Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта.