«Преступление» или поломка: Эксперты назвали возможные причины крушения Boeing 737 в Южной Корее
Некоторые специалисты считают, что наличие бетонной стены в конце взлетно-посадочной полосы, на которой разбился самолет авиакомпании Jeju Air, могло стать «определяющим моментом» в катастрофе.
29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее произошла крупнейшая в истории республики авиакатастрофа: разбился пассажирский лайнер, на борту которого находился 181 человек. 179 из них погибли, двоих членов экипажа удалось спасти. По данным министерства земельных ресурсов Южной Кореи, 141 человек из 179 погибших уже был идентифицирован путем анализа ДНК и сбора отпечатков пальцев.
Изначально в качестве причины крушения Boeing 737 назвали поломку шасси после попадания в двигатель птиц. Но позже специалисты усомнились в том, что именно это могло стать причиной трагедии.
ПТИЦЫ И СЛОМАННЫЕ ШАССИ
Сразу после крушения власти аэропорта Муан заявили, что самолет авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока, разбился из-за поломки шасси. По предварительной информации, такая внештатная ситуация возникла на борту в результате «столкновения самолета с птицей». В связи с неисправностью лайнер приземлился на фюзеляж, но не смог замедлиться и врезался в ограждение на посадочной полосе.
«Пилот подал сигнал бедствия сразу после предупреждения о столкновении с птицами, а авария произошла через две минуты после этого», - сообщили в Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта.
Очевидцы катастрофы рассказали, что заметили горящий двигатель на правом крыле лайнера еще до его падения.
«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры. Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв», - заявил один из отдыхающих пансионата, расположенного вблизи аэропорта Муан, агентству «Yonhap».
Еще один свидетель аварии сообщил изданию, что видел, как судно попыталось пойти на снижение, но до того, как оно приземлилось, вспыхнуло пламя.
«После этого раздался сильных хлопок, появился дым. Раздался звук, словно несколько взрывов подряд», - передал местный житель.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, видно, как Boeing 737 на огромной скорости врезается в ограждение, разлетается на части, а потом вспыхивает пламя.
В ходе поисковых работ на месте катастрофы спасатели нашли оба черных ящика судна. Их отправили на экспертизу. Специалисты также должны изучить найденные в обломках кабины самолета регистраторы голосовых и полетных данных. Однако по информации «Yonhap», один из двух черных ящиков получил частичные повреждения, поэтому обнародование отчета по выяснению причины катастрофы может быть задержано, сообщили представители министерства земельных ресурсов.
В итоге специалисты назвали три версии крушения пассажирского лайнера в Муане. По данным «Yonhap», первая — столкновение со стаей птиц, которая могла привести к отказу ряда систем в самом самолете и неполадкам в двигателе. Но некоторые специалисты усомнились в этой версии. Например, редактор «Airline News» Джеффри Томас заявил, что пассажирские лайнеры часто сталкиваются с птицами, однако обычно это не мешает выпуску шасси.
«Почему пожарные не залили полосу пеной? Почему их не было рядом, когда самолет приземлился? И почему самолет приземлился так далеко от взлетно-посадочной полосы?», - сказал он.
Австралийский эксперт по безопасности полетов Джеффри Делл согласился с таким мнением, передает «Daily Mail». По его словам, столкновение лайнера с птицами могло повлиять на его двигатели, если бы в них попала стая, однако это не привело бы к их немедленной остановке, так как у пилотов было бы время разобраться с ЧП.
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»: СТЕНА НА ВПП
В качестве второй причины крушения самолета в Муане 29 декабря специалисты также назвали недостаточную длину взлетно-посадочной полосы в хабе. Эксперты предположили, что ее могло не хватить для того, чтобы самолет успел остановиться до столкновения с ограждением, ведь в конце пути была бетонная стена.
Ведущий эксперт по безопасности полетов Дэвид Лирмаунт в интервью «Sky News» назвал наличие такого препятствия на полосе «преступлением». По его словам, столкновение самолета со стеной стало «определяющим моментом» для катастрофы. Специалист предположил, что, если бы ее не было, самолет врезался бы в мягкий забор, съехал с полосы и мог бы остановиться в поле.
«Думаю, все были бы живы... Пилоты могли получить какие-то повреждения, проходя через забор безопасности или что-то в этом роде. Но я даже подозреваю, что они могли выжить», - отметил Лирмаунт.
С ним согласился и профессор авиационных наук университете Силла, бывший пилот Ким Кван Илом. Он подчеркнул, что на взлетно-посадочной полосе не должно быть «прочной структуры». Он напомнил, что обычно в конце такого участка нет серьезного препятствия, так как это противоречит международным стандартам авиационной безопасности. По его мнению, именно бетонное препятствие привело к возгоранию лайнера.
«За пределами аэропорта обычно есть только легкие заборы, которые не причинят значительного ущерба. Самолет мог пролететь дальше и остановиться естественным образом. Ненужная структура вызывает глубокое сожаление», - приводит его слова AFP.
Однако замминистра транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван отверг опасения по поводу наличия бетонной стены в конце полосы, рассказав, что оба конца ограждения имели «зоны безопасности с зелеными буферными участками до достижения внешней стены». Он подчеркнул, что аэропорт Муан был построен «в соответствии со стандартными правилами авиационной безопасности, даже если стена может казаться ближе, чем она есть на самом деле», передает Independent.
«НЕИСПРАВНЫЕ» САМОЛЕТЫ JEJU AIR
В рамках третьей вероятной причины аварии специалисты предположили, что у Boeing 737 уже были неполадки с техникой. Эту версию подтверждает тот факт, что накануне трагедии, лайнер, по данным сервиса «Flightradar», сообщил о нештатной ситуации на борту. Днем 27 декабря Boeing 737-8AS летел из Чеджу в Пекин, но в середине перелета его перенаправили в Сеул. Примерно через пять часов он продолжил полет в Китай. При этом судно считалось «относительно новым».
К тому же уже после катастрофы в Муане еще у одного лайнера авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси. Все это может говорить о том, что состояние самолетов перевозчика не было отличным. По данным «Yonhap», Boeing B737-800 вылетел из Кимпхо в Чеджу, но экипажем была выявлена проблема с шасси вскоре после взлета. Пассажиров проинформировали о дефекте. Судно смогло вернуться в аэропорт вылета и приземлиться в штатном режиме.
Произошедшее в Муане 29 декабря является крупнейшей авиакатастрофой в истории Южной Кореи. По информации «Yonhap», до настоящего момента самой масштабной по количеству жертв считалась авария с лайнером, которая произошла в Мокпхо в 1993 году. Тогда погибли 66 человек рейса самолета авиакомпании «Asiana Airlines».
Ранее власти Южной Кореи объявили недельный траур в связи с авиакатастрофой в Муане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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