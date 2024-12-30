СМИ: Еще у одного самолета Jeju Air возникли проблемы с шасси

Еще у одного авиалайнера южнокорейского перевозчика Jeju Air возникли проблемы с шасси, сообщает «Ренхап».

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Самолет смог вернуться в аэропорт вылета. Boeing B737-800 вылетел из Кимпхо в Чеджу, однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета. Пассажиры были проинформированы о дефекте. Посадка произошла в штатном режиме.

29 декабря разбился следовавший рейсом из Бангкока «Боинг» авиакомпании Jeju Air. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Происшествие случилось в городе Муан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:АвиацияКрушение СамолетаСамолетыЮжная Корея

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