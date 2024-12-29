Стая птиц: В Южной Корее разбился пассажирский самолет

23 человека погибли при крушении пассажирского самолета в южнокорейском аэропорту Муан, сообщает «Рёнхап».

Лайнер авиакомпании Jeju Air с 175 людьми на борту при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Он выполнял рейс из Бангкока (Таиланд) в Муан.

Крушение могло произойти из-за столкновения с птицами.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Крушение СамолетаЮжная Корея

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