«Птицы или техника?»: В авиаотрасли возгорание двигателей назвали частой проблемой
Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал НСН, что двигатели самолетов чаще всего возгораются именно на взлете, так как в этот момент работают на максимальных режимах.
Двигатели самолетов чаще всего возгораются на взлете, так как работают на максимальных режимах, это довольно частая проблема, на которую могут влиять внешние факторы, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
Пассажирский самолет Boeing 737 компании S7 с 176 пассажирами на борту не смог улететь в Москву из Новосибирска утром 8 декабря. При наборе высоты вспыхнул двигатель, командиру судна пришлось возвращаться – он успешно посадил лайнер в аэропорту Толмачево. Причиной стал помпаж двигателя - нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами. Гусаров выделил две возможные причины помпажа: посторонний предмет или технические неполадки.
«Это не такой уж редкий инцидент, особенно на взлете. Как раз на максимальных режимах работает двигатель именно на взлетах. Если что-то с двигателем не так, выясняется именно на этом этапе полета. Не говоря уже о том, что на двигатель могут воздействовать внешние факторы, например, может птица попасть. Помпаж двигателя может произойти как раз из-за попадания постороннего предмета, а также по техническим причинам, которые могут быть связаны с самим двигателем, с топливной системой и так далее. Здесь надо разбираться. Сам помпаж внешне легко определим, а о причинах сразу сказать сложно. Специалисты залезут в двигатель, разберут и изучат», - рассказал он.
Это второй подобный авиаинцидент за два дня. Накануне прямо в полете двигатель загорелся у грузового Ту-204 при взлете в Улан-Удэ, передает «Радиоточка НСН».
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