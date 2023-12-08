«Птицы или техника?»: В авиаотрасли возгорание двигателей назвали частой проблемой

Пассажирский самолет Boeing 737 компании S7 с 176 пассажирами на борту не смог улететь в Москву из Новосибирска утром 8 декабря. При наборе высоты вспыхнул двигатель, командиру судна пришлось возвращаться – он успешно посадил лайнер в аэропорту Толмачево. Причиной стал помпаж двигателя - нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами. Гусаров выделил две возможные причины помпажа: посторонний предмет или технические неполадки.

«Это не такой уж редкий инцидент, особенно на взлете. Как раз на максимальных режимах работает двигатель именно на взлетах. Если что-то с двигателем не так, выясняется именно на этом этапе полета. Не говоря уже о том, что на двигатель могут воздействовать внешние факторы, например, может птица попасть. Помпаж двигателя может произойти как раз из-за попадания постороннего предмета, а также по техническим причинам, которые могут быть связаны с самим двигателем, с топливной системой и так далее. Здесь надо разбираться. Сам помпаж внешне легко определим, а о причинах сразу сказать сложно. Специалисты залезут в двигатель, разберут и изучат», - рассказал он.

Это второй подобный авиаинцидент за два дня. Накануне прямо в полете двигатель загорелся у грузового Ту-204 при взлете в Улан-Удэ, передает «Радиоточка НСН».

