СМИ: Много несовершеннолетних находилось на борту разбившегося в Южной Корее самолета
На борту разбившегося в Муане авиалайнера находились дети. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Kjmbc.
По данным агентства, в списке пассажиров рейса 7C2216 Jeju Air, который вылетел из Бангкока, значилось более 10 несовершеннолетних в возрасте до 19 лет.
Судя по расположению их сидений и спискам пассажиров, они летели со своими семьями. Yonhap добавляет, что по пятеро погибших детей младше 10 лет.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air рухнул в Муане утром в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и шестеро членов экипажа. Почти все они погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru