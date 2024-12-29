СМИ: Много несовершеннолетних находилось на борту разбившегося в Южной Корее самолета

На борту разбившегося в Муане авиалайнера находились дети. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Kjmbc.

По данным агентства, в списке пассажиров рейса 7C2216 Jeju Air, который вылетел из Бангкока, значилось более 10 несовершеннолетних в возрасте до 19 лет.

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Судя по расположению их сидений и спискам пассажиров, они летели со своими семьями. Yonhap добавляет, что по пятеро погибших детей младше 10 лет.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air рухнул в Муане утром в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и шестеро членов экипажа. Почти все они погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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