«Птицы, взрыв баллона и отказ систем»: Версии крушения самолета в Казахстане
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау утром, на борту находились 67 человек, 32 их них доставили в больницы. В Росавиации и авиакомпании основной версией крушения назвали столкновение с птицами, а выжившие сообщили о взрыве баллона.
Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился в Акату на западе Казахстана утром в среду. Рейс J2 8243 следовал из Баку в Грозный. По информации Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Telegram-канал «Mash» указал, что в самолете находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три – Кыргызстана.
ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
В авиакомпании заявили, что самолет совершил «аварийную посадку» в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Лайнер развалился как минимум на две части, начался пожар, но почти половина находившихся на борту выжили. В больницы, по последним данным, доставили 32 человека, из них двое детей.
В оперштабе МЧС Казахстана сообщили РИА Новости, что девять из 32 человек находятся в тяжелом состоянии. До этого сообщалось, что с места крушения в Актау госпитализированы 12 человек, включая одного ребенка.
Судя по кадрам с места крушения, которые публикуют в соцсетях, в первые минуты катастрофы раненых вытаскивали сами пассажиры и рабочие, которые оказались рядом. Выжившие находились в хвостовой части. Жертвами авиакатастрофы стали как минимум 10 человек, по данным «Mash». После столкновения их выбросило из салона.
Жители Актау выстроились в очереди на пунктах сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. С места крушения журналисты сообщают, что их оттуда уводят.
Консульство России в Уральске создало кризисный штаб. На место ЧП оперативно направляют сотрудников для обеспечения взаимодействия с местными властями, родственниками погибших и пострадавшими.
ЧТО ПРОИЗОШЛО ПЕРЕД КРУШЕНИЕМ
Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прибыть в Чечню в 8:20 мск. Из Баку он вылетел в 6:56. Telegram-канал «Baza» утром со ссылкой на жителей Грозного сообщал о звуках взрывов, отметив, что, предварительно, город попал под атаку беспилотников. Чеченские власти подтвердили эти данные только днем, уточнив, что БПЛА были сбиты.
Перед крушением лайнер ушел на запасной аэродром. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Грозного, самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.
По данным Telegram-канала «Shot», экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолет разбился в 09:28 мск.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ
В Росавиации и авиакомпании Azerbaijan Airline основной версией крушения назвали столкновение с птицами. В российском агентстве уточнили, что уже после столкновения с птицами на самолете возникла некая «нештатная ситуация».
«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что Embraer 190 столкнулся с землей при заходе на посадку. Оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы на месте крушения.
При этом в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на борту самолета взорвался баллон. О каком именно баллоне идет речь, в управлении здравоохранения не сказали, передает Orda.kz.
Выжившие пассажиры рассказали изданию, что речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. Указывается, что после этого люди на борту начали терять сознание.
Заслуженный летчик России Олег Серов усомнился в информации, что система управления авиалайнера отказала из-за столкновения со стаей птиц.
«Самолет не теряет управление от столкновения с птицами. В этом случае могут отказать двигатели. Но есть резервные системы, позволяющие приземлить самолет. Пока рано делать какие-то выводы о причинах катастрофы», - сказал Серов в разговоре с порталом «Ридус».
По информации «Mash», борт до последнего пытался набрать высоту, но упал из-за отказа систем управления.
Посольство России в Азербайджане заявило об участии в выяснении обстоятельств крушения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он дал указание расследовать причины авиакатастрофы и взял этот вопрос под свой контроль.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с NEWS.ru заявила, что Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета. Она подчеркнула, что это большая трагедия, особенно для семей погибших и пострадавших.
Портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте сообщил, что по факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело. Сотрудники департамента начали расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», передает «Радиоточка НСН».
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