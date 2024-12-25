«Птицы, взрыв баллона и отказ систем»: Версии крушения самолета в Казахстане

В оперштабе МЧС Казахстана сообщили РИА Новости, что девять из 32 человек находятся в тяжелом состоянии. До этого сообщалось, что с места крушения в Актау госпитализированы 12 человек, включая одного ребенка.

Судя по кадрам с места крушения, которые публикуют в соцсетях, в первые минуты катастрофы раненых вытаскивали сами пассажиры и рабочие, которые оказались рядом. Выжившие находились в хвостовой части. Жертвами авиакатастрофы стали как минимум 10 человек, по данным «Mash». После столкновения их выбросило из салона.

Жители Актау выстроились в очереди на пунктах сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. С места крушения журналисты сообщают, что их оттуда уводят.

Консульство России в Уральске создало кризисный штаб. На место ЧП оперативно направляют сотрудников для обеспечения взаимодействия с местными властями, родственниками погибших и пострадавшими.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПЕРЕД КРУШЕНИЕМ

Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прибыть в Чечню в 8:20 мск. Из Баку он вылетел в 6:56. Telegram-канал «Baza» утром со ссылкой на жителей Грозного сообщал о звуках взрывов, отметив, что, предварительно, город попал под атаку беспилотников. Чеченские власти подтвердили эти данные только днем, уточнив, что БПЛА были сбиты.

Перед крушением лайнер ушел на запасной аэродром. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Грозного, самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.