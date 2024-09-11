«Нельзя обнаружить!»: Авиадиспетчеры объяснили, почему не готовы «отвечать» за птиц

«Птица на взлетно-посадочной полосе – это маленький объект, который зачастую невозможно увидеть, с биноклем диспетчер не может сидеть постоянно, при высокой интенсивности он должен наблюдать одновременно несколько мониторов, он наблюдает за воздушными судами на взлет и на посадку. В бинокль можно наблюдать, когда целенаправленно ищешь птичку, и даже при этом ее невозможно обнаружить. В Шереметьево проводили эксперимент в прошлом году, диспетчер не знал об эксперименте, по команде вывозили птицу, которая повторяла контуры обычной птички. Диспетчер ее так и не смог обнаружить ни разу, несколько этапов было. А руководитель полетов знал об эксперименте, но все равно не смог обнаружить птицу с диспетчерской вышки», - объяснил он.

По его словам, на диспетчеров просто пытаются переложить ответственность аэропорта и экипажа, в случае ЧП с птицей оплачивать ремонт самолета теперь будут диспетчеры.

«Введение данной обязанности – это перекладывание ответственности с аэропортовых служб, с экипажа, который оценивает ситуацию перед взлетом и посадкой. Итогом такого перекладывания ответственности будет то, что птичка попала в двигатель, двигатель вышел из строя, а оплату ремонта повесят на диспетчера. Зарплаты диспетчера не хватит, чтобы это оплатить. Поэтому мы и просим отменить правило, но нам идут «отписки», Минтранс ответил, что не видит никаких противоречий в этом», - рассказал Ковалев.

Также Ковалев отметил, что проблемы с птицами существуют на всех аэродромах, решать этот вопрос нужно на уровне наземных служб аэропорта.

«Срывы из-за птиц случаются. Диспетчер всегда информирует о птицах, если их видит. Задержки рейсов бывают, случается попадание птиц в двигатели. Наземные службы отпугивают птиц шумами и специальными средствами, поэтому отпугнуть птиц получится быстро при обнаружении. Но для этого нужно быть в постоянном режиме контроля. Не все аэродромы имеют технические возможности и достаточно персонала по отпугиванию птиц. Проблема с птицами есть на всех крупных аэродромах, в Москве особенно, зачастую в непосредственной близости от аэродромов находятся свалки, возле которых много птиц», - отметил собеседник НСН.

Ранее столкновение самолета со стаей птиц сорвало вылет лайнера из Тюмени в Москву. Представители авиакомпании решили выполнить полет на резервном судне. Пассажиры получили все предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами услуги, передает «Радиоточка НСН».

